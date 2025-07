Anderlecht dreigt naast prioritair transfertarget te grijpen, maar heeft nog een troef in huis

De komst van Malang Sarr naar Anderlecht is verre van in kannen en kruiken. Hoewel paars-wit volgens Franse bronnen een akkoord zou hebben met RC Lens over de centrale verdediger, blijft de situatie rond de 26-jarige Fransman bijzonder onzeker.

Sarr herlanceerde het voorbije seizoen zijn carrière in Noord-Frankrijk, waar hij 21 Ligue 1-wedstrijden speelde, waarvan 15 als basisspeler. Zijn prestaties vielen op, niet alleen bij Anderlecht, maar ook bij clubs uit de Golfstaten. Vooral in Saoedi-Arabië zou er concrete interesse zijn. Financieel kan Anderlecht die biedingen moeilijk evenaren.

Toch beschikt paars-wit over een belangrijke troef in de onderhandelingen: assistent-coach Edward Still. De Belg werkte in het verleden samen met Sarr bij RC Lens en zou nu een doorslaggevende rol kunnen spelen in het overtuigen van de verdediger.

Anderlecht blijft intussen voorzichtig. De club wil zich versterken in de verdediging, maar beseft dat de komst van Sarr allesbehalve evident is. Hij ligt bij Lens nog onder contract tot juni 2026, en coach Pierre Sage rekent voorlopig nog op hem voor het komende seizoen. Een vertrek is dus geen uitgemaakte zaak.

De timing speelt ook mee: hoe langer het dossier aansleept, hoe moeilijker het wordt voor Anderlecht om snel te schakelen in functie van de Europese voorrondes. Tegelijk wil de club geen overhaaste beslissingen nemen in een transfermarkt die nog volop beweegt.

Zolang Lens niet volledig meewerkt en andere clubs blijven aandringen, blijft de deal allesbehalve zeker. Besnik Hasi dringt er intussen bij het bestuur wel op aan om een ervaren verdediger toe te voegen.