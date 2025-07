Afwijken van het reglement? Jonathan Lardot heeft duidelijke instructies voor zijn scheidsrechters

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgend seizoen zullen er minder goedkope strafschoppen gefloten worden. Die instructies geeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot presenteerde in Tubeke nieuwe richtlijnen voor de refs.

Afgelopen seizoen werd er al gesproken over minder 'lowcost'-strafschoppen. Nu wordt de nadruk er nog een extra hard op gelegd. De boodschap is duidelijk: de bal moet minder snel op de stip.

"De taak van de VAR is niet om zoveel mogelijk argumenten te verzamelen om de beslissing van een scheidsrechter te ondersteunen", begint Jonathan Lardot volgens Het Laatste Nieuws.

"De VAR moet ervoor zorgen dat de beslissing die de scheidsrechter op het veld neemt correct is volgens de vooropgestelde criteria, maar hij moet ook zijn gezond verstand gebruiken", gaat hij verder. Lardot wil dat er dus ook iets meer gevoel gebruikt wordt bij de scheidsrechters, iets wat afgelopen seizoen gemist werd.

"Als iedereen voelt dat het verkeerd is om een strafschop te geven, dan mag het ook geen strafschop zijn. Ook als de initiële beslissing naar de pure letter van de wet geen ‘clear and obvious error’ is", besluit hij.