Anderlecht neemt tijdens deze voorbereiding maar één woord in de mond: Besnik Hasi heeft werk

Mentaliteit, intensiteit, mentaliteit, intensiteit: Besnik Hasi maakt er geen geheim van wat er absoluut moet veranderen bij RSC Anderlecht voor het volgende seizoen. Maar er zal ook over voetbal gesproken moeten worden.

Olivier Renard maakte het onlangs nog eens duidelijk: het is de mentaliteit, herhaalt hij, die vorig seizoen een probleem vormde. Sinds zijn komst naar RSC Anderlecht was de sportief directeur van paars-wit op sommige momenten geschokt door de tekortkomingen in de mentaliteit van zijn spelers.

We kunnen enkel zijn vaststelling delen. Vincent Kompany had er al spijt van: de jongeren die van Neerpede komen, hebben een verlegen, bijna transparante persoonlijkheid - en het helpt niet dat Anderlecht, al jarenlang, afscheid heeft genomen van de spelers met de sterkste persoonlijkheden (denk natuurlijk aan Stassin en Sadiki, maar ook daarvoor aan Saelemaekers).

Debast, Verschaeren, Stroeykens, Degreef, Sardella, Angulo, Kana, Maamar (minder Leoni, dat is waar): de jongeren die de laatste jaren uit Neerpede zijn voortgekomen, hebben een voorbeeldige schoonzoon-attitude, en dat is een probleem dat ook bij de bron moet worden aangepakt - in de jeugdopleiding - en niet alleen door wat harder te roepen zodra deze jongens bij het eerste elftal komen.

Maar Renard wijst ook op een groter probleem: ook bij de spelers waar altijd op gerekend moet worden, liet de mentaliteit te wensen over. En in sommige gevallen verrassend - denk aan Mats Rits, die zich vorig seizoen wat verstopte, of aan Thorgan Hazard die soms wat strijdlustiger zou mogen zijn, maar eerst zijn vorm individueel moest zoeken. Om nog maar te zwijgen van het feit dat sommigen die Renard misschien als leiders zag, nergens in hun carrière leiders waren (Dendoncker, Dolberg) en het is verkeerd om hen te vragen dat te zijn.

Maar alles begint bij de vorm. Kunnen we van een Rits, die vorig seizoen verre van goed was, nu verwachten dat hij zijn vuist op tafel slaat? Wat te denken van Foket? Wie zou naar hem hebben geluisterd? De "kernspelers" zaten niet lekker in hun voetbal.

Hasi kan zo hard schreeuwen als hij wil: sommige spelers van Anderlecht waren veel minder sterk dan die van de concurrentie, en zelfs als ze alles gaven, zou het verschil blijven bestaan. Kortom: er zal over voetbal moeten worden gesproken, en niet alleen over mentaliteit, hoewel het natuurlijk een zeer logisch uitgangspunt is.