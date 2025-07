Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft aanwinsten zeven én acht meteen binnen

RWDM Brussels heeft dinsdagavond de komst aangekondigd van de Nieuw-Zeelander Victor Barbosa en de Argentijn Francisco Montoro. De twee mannen moeten het team helpen om vooruit te gaan in de Challenger Pro League. Promotie blijft het doel.

Met de opeenvolgende teleurstellingen aan het einde van vorig seizoen was het bijna noodzakelijk om nieuw bloed in de kern van RWDM te injecteren. Dat is nu gebeurd: de club heeft de zevende zomertransfer aangekondigd, met meteen de achtste in het kielzog.

De eerste nieuwkomer is Francisco Montoro. Hij is een 21-jarige Argentijnse aanvaller die overkomt van Velez Sarsfield. Het is zijn eerste buitenlandse avontuur en hij tekent een contract van vier jaar.

Francisco Montoro is bij de groep gekomen en versterkt onze aanvalslinie.

Aan de andere kant komt Victor Barbosa als vrije speler. Zijn contract bij Auckland, dat onlangs de aandacht trok door Bayern München, Benfica en Boca Juniors uit te dagen op het WK voor clubs, liep af in januari.

Voldoende om weer een rol van betekenis te spelen in 1B?

Geboren in Nieuw-Zeeland heeft Barbosa ook de Braziliaanse nationaliteit. De 18-jarige aanvallende middenvelder heeft getekend tot 2027. Beide nieuwe spelers hebben al meegespeeld in de vriendschappelijke wedstrijd die met 4-1 verloren ging tegen Sporting Charleroi. Barbosa was ook in de winter al eens op proef.

Het enige wat nog ontbreekt, is een coach om al deze nieuwe gezichten te verwelkomen. Op dit moment blijft Nicolas Baquet, de academiedirecteur, als interim-coach het team leiden.