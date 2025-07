Antwerp pakt uit met nieuwe meerjarige verbintenis

Royal Antwerp FC wil er ook de komende jaren staan in de Jupiler Pro League. Mikken op Europees voetbal en hoger is het devies. De komende jaren gaan ze alvast verder met een belangrijke partner.

"Hubo en RAFC verlengen hun partnership: op naar de 10 jaar!", titelt Antwerp een bericht op haar eigen webstek over een verlengde samenwerking tot minstens juni 2028.

"Royal Antwerp FC en Hubo verlengen hun samenwerking voor minstens drie extra seizoenen. Dat betekent dat de doe-het-zelfketen 10 jaar partner van RAFC zal zijn – met een sterke focus op fans, activatie en duurzaamheid."

RAFC en Hubo verlengen hun samenwerking voor minstens drie extra seizoenen. 🤝🔴⚪



"De voorbije jaren stond het partnership al garant voor zichtbaarheid én beleving. Denk maar aan het gekende Hubo-bonnenboekje, waarmee fans ook komend seizoen tal van kortingen kunnen verzilveren in de Hubo-winkels dankzij de vertrouwde partnerdeals."

Tienjarige samenwerking op komst

"Samen met Hubo blijven we bouwen aan mooie toekomst voor Rood & Wit!", zijn ze trots bij The Great Old. Daarmee komt er ook opnieuw wat extra geld beschikbaar.

Met dat geld zou er kunnen worden ingezet op het halen van nieuwe spelers. Zo staat onder meer Thibo Somers ondertussen op de radar van stamnummer 1.