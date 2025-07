'Antwerp heeft plan en wil kapitein wegkapen bij andere club uit Jupiler Pro League'

Antwerp heeft deze zomer al verschillende tegenslagen gehad op de transfermarkt. Maar The Great Old wil desondanks ambitieus blijven. Nu mikken ze ook op een kapitein van een andere club uit de Jupiler Pro League. Gewaagd.

Het is uiteindelijk zonder Rik De Mil, Ivan Leko of Adem Zorgane, als we naar de spelers kijken, dat Antwerp de trainingen heeft hervat. Tjaronn Chery is vertrokken naar Nederland en dus weet Stef Wils dat het team versterking nodig heeft in de aanval om angstaanjagend te blijven. Ondanks de intentie van Vincent Janssen om te blijven, is er weinig voorhanden.

Somers op de radar

Gisteren raakte al bekend dat het bestuur interesse heeft getoond in Lassina Traoré, een Burkinese aanvaller die speelt voor Shakhtar Donetsk. Marc Overmars kent hem goed van zijn tijd bij Ajax. Maar hij is niet het enige doelwit van Antwerp.

Het Nieuwsblad meldt dat de Great Old ook gecharmeerd is door Thibo Somers, de kapitein van Cercle Brugge. De 26-jarige winger zit in een lastige situatie, aangezien het zijn laatste contractjaar is bij de club uit het Venetië van het Noorden.

Vertrek bij Cercle na 18 jaar in Groen en Zwart?

Naast zijn ervaring en contractuele overwegingen wordt Antwerp ook aangetrokken door de veelzijdigheid van Somers, die ook kan spelen als vleugelverdediger of zelfs als rechtsback, een positie die momenteel onbezet is door het vertrek van Jelle Bataille.

Als de deal doorgaat, betekent dat een behoorlijk hoofdstuk wordt afgesloten bij Cercle. Thibo Somers heeft er alles meegemaakt, kwam op achtjarige leeftijd bij Groen en Zwart en speelde daar 189 wedstrijden en droeg de aanvoerdersband in Europees verband.