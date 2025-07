🎥 Eden Hazard duikt op in de Tour de France en komt met heel stevige woorden

Als grote wielerfan kon Eden Hazard niet weerstaan aan de drang om naar de wegen van de Tour de France te gaan. Het team van Soudal Quick-Step ontving hem met de nodige grandeur.

Naast golf is wielrennen de andere favoriete sport van Eden Hazard sinds het einde van zijn voetbalcarrière. "Elk jaar ga ik op de bank zitten om de Tour de France te volgen", bevestigde hij met een glimlach.

Vandaag was Eden echter niet op zijn bank, maar op de wegen van de Tour om de elfde etappe van 156,8 kilometer rond Toulouse van dichtbij mee te maken.

Fan van Evenepoel

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels bracht een bezoek aan het team Soudal Quick-Step, waarbij hij met name Remco Evenepoel begroette, zelf een voormalig groot Belgisch voetbaltalent toen hij werd opgeleid bij Anderlecht en PSV. "Dit is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten", zei Hazard aan Sporza.

"We hebben een paar keer gesproken en het is leuk om hem hier te zien. Het is ook leuk voor mijn kinderen, die de koers kijken, ze zullen blij zijn ons samen te zien. Ik bewonder hem, ik weet niet of hij mij bewondert", grapte hij.

Eden Hazard wenste Evenepoel veel succes voor de rest van de Tour: "Ik hoop Remco op het podium te zien. Het zal uiteraard niet gemakkelijk voor hem zijn in het algemeen klassement, met Pogacar. Maar je weet nooit, het is zoals in het voetbal."