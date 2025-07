Club Brugge werkt eraan, maar het is duidelijk dat er op deze positie nog meer dan één transfer moet gebeuren

Club Brugge heeft zijn kern grotendeels op orde, maar op de flanken blijven er zorgen. Tegen Lokomotiv Zagreb bleek tijdens de oefenmatch dat coach Nicky Hayen weinig opties heeft om de zijkanten dynamisch en evenwichtig te bezetten.

Vooral de rechterkant oogde kwetsbaar, met Kyriani Sabbe die er vrijwel alleen voor stond. Aan de linkerkant kwam Christos Tzolis nauwelijks in het stuk voor. De Griek speelde amper in zijn zone. Het waren Seys en verrassend ook Mechele die telkens moesten oprukken.

Door het gebrek aan uitgesproken flankspelers werd noodgedwongen gekozen voor een driemansverdediging met Spileers, Ordonez en Mechele, waarbij Mechele regelmatig de ruimte inschoof om mee te voetballen.

Er is nochtans versterking onderweg. Carlos Forbs, de Portugese winger van Ajax, staat dicht bij een transfer naar Brugge. Maar zelfs met zijn komst blijft het krap. In een seizoen met een druk programma – met competitie, beker en Europees voetbal – is het cruciaal om minstens vier volwaardige flankaanvallers te hebben die kunnen roteren.

Meer nodig dan enkel Tzolis en Forbs

Momenteel beschikt Club naast Tzolis over Shandre Campbell als alternatieve winger. De jonge Zuid-Afrikaan liet al flitsen van zijn potentieel zien, maar het is nog onzeker of hij al klaar is om in de Belgische top direct een verschil te maken. De vraag is ook of Skoras nog in de plannen voorkomt. De clubleiding houdt dan ook de markt in het oog voor extra snelheid en diepgang langs de zijkanten.

Dat de flanken een prioriteit vormen, is na de oefenwedstrijden duidelijk geworden. Hayen rekent op intensiteit en breedte in zijn spel, en met slechts twee flankaanvallers komt Club voorlopig te kort om die spelwijze consequent vol te houden. Ook bij blessures of schorsingen dreigt er meteen een serieus kwaliteitsverlies.

De komende weken worden dan ook cruciaal op de transfermarkt. Met de komst van Forbs is een eerste stap gezet, maar er is meer nodig om Brugge klaar te stomen voor een seizoen waarin het opnieuw voor de prijzen wil meedoen – zowel in België als in Europa.