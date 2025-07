'Dender gaat plots hard: boeiende aanvaller héél dichtbij'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Dender FCV houden ze nog steeds rekening met een mogelijk vertrek van Scheidler. En dus zijn ze ook al op zoek naar een mogelijke opvolger. Daarbij komen ze nu uit bij Moïse Sahi Dion, die dichter dan ooit bij de Oost-Vlamingen staat.

Moïse Sahi Dion is volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri op weg naar FCV Dender. De deal zou zelfs steeds dichterbij komen en een akkoord is in de maak om binnen de 24 uur te gaan tekenen.

De centrumspits heeft momenteel nog een marktwaarde van één miljoen euro, maar in het verleden liep dat volgens Transfermarkt op tot wel drie miljoen euro.

Veertien maanden niet gespeeld

Bij Straatsburg is hij volgende zomer einde contract en dus kan het team hem maar beter deze zomer verkopen, temeer hij er geen makkelijke jaren opzitten heeft.

🇨🇮🔵 Comme révélé lundi, Moïse Sahi Dion va quitter le Racing Strasbourg pour rejoindre la #JPL avec signature prévue dans les prochaines 24 heures. Après 14 mois sans jouer à cause d’une rupture du tendon d’Achille, Dion a donc choisi le FCV Dender pour revenir au meilleur… pic.twitter.com/tNlmlHd64t — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 16, 2025

De Ivoriaanse spits heeft al veertien maanden niet gespeeld door een achillespeesblessure, maar zou stilaan opnieuw aan voetballen kunnen gaan denken.

Op die manier kan hij een buitenkansje worden voor Dender. De Oost-Vlamingen houden nog steeds rekening met een vertrek van Aurélien Scheidler en dan kunnen ze een nieuwe spits zeker gebruiken.