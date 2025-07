Club Brugge is er quasi uit met ploeg volgende transfer: dit heeft de impasse doorbroken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge zat opnieuw rond de tafel met Internazionale voor Aleksandar Stankovic. De Belgische vicekampioen wil de 19-jarige middenvelder definitief binnenhalen, maar de onderhandelingen verliepen niet zonder obstakels.

Een terugkoopclausule en het juiste doorverkooppercentage blijken cruciale punten in de gesprekken. Volgens transferexpert Matteo Moretto zijn de gesprekken de laatste dagen opnieuw in beweging gekomen. Inter zou bereid zijn om water bij de wijn te doen, op voorwaarde dat het een percentage op een toekomstige doorverkoop krijgt. Dat zou de impasse tussen beide clubs kunnen doorbreken.

Eerder kwam al naar buiten dat de Italiaanse topclub een terugkoopoptie van 25 miljoen euro wil inbouwen, terwijl Club Brugge mikt op minstens 30 miljoen. De transfersom zou tussen de 8 en 10 miljoen euro liggen. Club hoopt echter op meer bewegingsvrijheid bij een toekomstige verkoop.

Stankovic, zoon van voormalig topvoetballer Dejan Stankovic, ligt nog tot 2028 onder contract bij Inter. Toch lijkt de Serie A-club open te staan voor een definitieve transfer, zolang de voorwaarden naar hun zin zijn. Club Brugge ziet in de Servische jeugdinternational een groeibriljant voor de komende jaren.

Afgelopen seizoen werd de controlerende middenvelder uitgeleend aan het Zwitserse FC Luzern, waar hij indruk maakte met 40 wedstrijden, 3 doelpunten en 1 assist. Zijn fysieke presence en tactisch inzicht vallen in Brugge duidelijk in de smaak.

Met een geschatte marktwaarde van 11 miljoen euro is Stankovic geen goedkope investering, maar Club Brugge gelooft in zijn potentieel. Als beide partijen een compromis vinden over de clausules, lijkt een akkoord slechts een kwestie van tijd.