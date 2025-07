Maxim De Cuyper is meteen wel heel ambitieus en maakt pittige vergelijking met Liverpool-speler

Club Brugge wist dat ze deze zomer meerdere basisspelers zouden kunnen verliezen. Dit is onder andere het geval voor Maxim De Cuyper, die officieel naar Engeland is vertrokken. En daar heeft hij toch wel héél veel ambities.

Het hing al even in de lucht, maar sinds twee weken ondertussen is Maxim De Cuyper een speler van Brighton & Hove Albion. Club Brugge cashte bijzonder flink op de speler.

Welcome to the Albion, Maxim! 🤩💫 pic.twitter.com/8NZXAW41V9 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025

Voor de Belgische voetbalfans is het jammer om een talent als De Cuyper te zien vertrekken naar het buitenland, maar voor de Engelse voetbalfans kan het een aangename kennismaking worden.

Aan ambities alvast geen gebrek bij de Belg, die meteen liet weten welk niveau hij in de toekomst wil gaan halen. Hij schuwde daarbij de grote woorden niet.

Wie is het voorbeeld van De Cuyper?

"Trent Alexander-Arnold was in zijn periode bij Liverpool zeer belangrijk voor het team", opende hij in een interview met Sky Sports. "Zijn passing naar voren is ongelooflijk goed."

"Dat is op een ander niveau dan ik zit, maar ik wil dat niveau ook gaan behalen in de Premier League op termijn", is De Cuyper alvast zeer ambitieus.