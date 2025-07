René Weiler (ex-Anderlecht) heeft opmerkelijke uitdaging helemaal beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christian Benteke heeft met DC United zijn nieuwe coach beet. De Amerikaanse club rekent op de komst van René Weiler.

DC United beleeft een moeilijk seizoen in de MLS en is wanhopig op zoek naar een nieuwe impuls. De Amerikaanse club, onderaan in de ranglijst, wil iets anders bieden aan zijn supporters.

Het bestuur heeft een grote beslissing genomen om de dynamiek te veranderen. Ze moesten een leider vinden die in staat was om de kleedkamer wakker te schudden. Een coach met ervaring en resultaten.

René Weiler komt aan om deze uitdaging aan te gaan. De voormalige trainer van Anderlecht had geen functie meer sinds zijn tijd bij Servette FC in 2024. Hij keert terug met de wil om zich te bewijzen.

D.C. United heeft ingestemd met het benoemen van René Weiler als de volgende hoofdcoach van de club. Welkom in het District ⚫️🔴



D.C. United heeft ingestemd met het benoemen van René Weiler als de volgende hoofdcoach van de club. Welkom in het District ⚫️🔴

Christian Benteke kent nu zijn nieuwe coach. De voormalige Rode Duivel zal een van de aanvallende troeven zijn om de ranglijst op te klimmen. DC United staat 13e in de Eastern Conference en heeft een achterstand van tien punten op de eerste play-off-plaats.

Weiler heeft al laten zien dat hij prijzen kan winnen: een titel en een Supercup in België met Anderlecht. Een van de laatste prijzen die Anderlecht heeft behaald in die periode.