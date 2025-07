Anderlecht wil af van de laatste mislukkingen uit het Fredberg-tijdperk: de balans blijft teleurstellend

Majeed Ashimeru is een ander geval, maar de terugkeer naar de B-kern van Foket en Flips herinnert er nogmaals aan dat Jesper Fredberg niet vaak de nodige flair had tijdens zijn tijd bij RSC Anderlecht.

Na de komst van Jesper Fredberg bij Sampdoria, heeft een Italiaanse collega contact met ons opgenomen om te praten over de tijd van de Deen als CEO Sports bij Anderlecht. Het beeld dat we hebben geschetst was divers: sommige delen waren behoorlijk positief, omdat Fredberg grote deals heeft weten te sluiten, spelers heeft weten te overtuigen die men nooit bij Anderlecht zou verwachten (Dolberg, Schmeichel, Hazard).

Maar sommige aspecten riepen wat meer vragen op, en een daarvan is het aantal teleurstellingen onder spelers van een lager niveau. Als het erop aankwam om te 'prospecteren', de kwaliteiten van een minder bekende speler te analyseren, heeft Jesper Fredberg minder vaak de juiste keuze gemaakt. Sommige spelers kwamen ook binnen op basis van hun naam, maar zouden waarschijnlijk niet zijn goedgekeurd voor het team als ze op de juiste manier waren gescout.

Thomas Foket, niet de enige totale mislukking

Dit was het geval bij Zanka, die kwam omdat hij Deens was, bij Brentford speelde onder Brian Riemer en een uitgebreid CV had in de Premier League. Het werd al snel duidelijk dat hij niet het niveau had, en een scout zou dat ook snel hebben opgemerkt.

Maar Thomas Foket, die van Stade de Reims kwam, heeft misschien nog minder goede wedstrijden gespeeld sinds zijn terugkeer in de Pro League dan Zanka destijds. Rode Duivel en Belgisch kampioen? Foket heeft geleefd op zijn status.

Zijn verbanning naar het B-elftal leek al lange tijd onvermijdelijk: hij zal een van de laatste 'vergiftigde geschenken' van Fredberg zijn geweest, want hoewel Foket niets heeft gekost, wordt hij sinds zijn komst rijkelijk betaald (naar verluidt bijna een miljoen euro per jaar). Alexis Flips had daarentegen pech, dat is waar, maar kostte 3,5 miljoen euro en bleek nooit op het niveau te zijn, niet voor Anderlecht, maar zelfs niet voor de Jupiler Pro League, aangezien zelfs Charleroi geen succes voor hem was.

En nog een paar voorbeelden ...

Tijdens dezelfde mercato waarin Flips arriveerde, tekende Mads Kikkenborg ook, voor 1,5 miljoen: hoewel hij niet naar het B-elftal werd gestuurd in afwachting van een tweede doelman, heeft hij geen toekomst bij Anderlecht en kan ook hij vertrekken. Dat zijn 3 mislukkingen uit het Fredberg-tijdperk deze zomer, waarvan er geen enkele zijn initiële investering zal terugverdienen.

We kunnen het geval van Louis Patris toevoegen (gekocht voor 3,5 miljoen en voor de helft verkocht), en de misser van vorige zomer Leander Dendoncker (waarvoor Fredberg moeilijk de schuld kan krijgen), en afwachten of Luis Vazquez (4,5 miljoen) zijn goede voorbereiding bevestigt. Maar één ding is zeker, hoewel Renard zich verheugt op Dolberg, Hazard, Simic en Hey, successen die potentieel veel zullen opleveren, had hij liever niet te maken gehad met enkele pijnlijke mislukkingen...