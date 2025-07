Done deal: KV Mechelen ontdoet zich al opnieuw van dure aankoop

KV Mechelen heeft definitief afscheid genomen Petter Nosa Dahl. De speler ruilt Malinwa in voor een avontuur in Oostenrijk bij Rapid Wenen. Daarmee komt er een einde aan een heel moeilijk verhaal in Mechelen.

KV Mechelen kocht Petter Nosa Dahl vorig jaar van Bodo Glimt uit Noorwegen voor het nodige geld en dus hoopten ze dat hij helemaal zou kunnen doorbreken bij Malinwa.

Vorig jaar lukte dat allerminst, maar een week geleden bleek nog dat er nog veel geloof was in het kunnen van de Noor. Al zal dat er dus niet meer uitkomen bij Mechelen zelf.

Waar trekt Petter Nosa Dahl heen?

"Malinwa heeft een akkoord bereikt met Rapid Wenen over de transfer van Petter Nosa Dahl. Nosa kwam vorige zomer over van Bodo Glimt uit Noorwegen, en trekt nu naar Oostenrijk. We wish you all the best, Nosa!", klinkt het nu bij Mechelen op de sociale media.

"Hij is fysiek beter dan vorig jaar. Hij heeft goed zijn best gedaan tijdens het tussenseizoen", was coach Vanderbiest nochtans nog vol lof een week geleden.

Hij gaat nu echter in Oostenrijk voor het verschil moeten gaan zorgen. Of ze bij Mechelen de 21-jarige speler zullen missen? Dat zal misschien binnen enkele maanden pas echt duidelijk worden.