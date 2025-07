'Union SG heeft de boodschap begrepen en mikt op opvallende verdediger'

De 22-jarige centrale verdediger Yakup Kirtay zou op de radar staan van Union SG. Dat laat transfergoeroe Sacha Tavolieri weten via de sociale media.

Kirtay komt momenteel in de Turkse tweede klasse uit voor Erzurumspor FK. De Brusselaars zouden bij dat team al inlichtingen hebben ingewonnen om hem te proberen naar België te halen.

Tot op heden is er volgens Tavolieri wel nog geen officieel bod binnengebracht, maar dat zou wel eens sneller dan verwacht kunnen gebeuren.

