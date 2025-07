'Club Brugge komt nu wel heel dichtbij gewilde winger van Ajax'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge staat op het punt om een absolute topdeal te sluiten. Carlos Forbs komt steeds dichterbij een handtekening op Jan Bryedel. Daarmee hebben ze een nieuwe winger beet die overkomt van Ajax Amsterdam.

Carlos Forbs lijkt nu echt wel op weg naar Club Brugge. Dat wordt door diverse bronnen zoals Het Laatste Nieuws en Voetbal International bevestigd. Daarmee komt er een einde aan een korte transfersoap.

Dat Forbs niet bij Ajax Amsterdam ging blijven? Dat leek al eventjes duidelijk. De Portugese vleugelaanvaller was overbodig geworden in Amsterdam en moest er in de B-kern gaan huizen. Vorig jaar werd hij nog gekocht van Manchester City voor veertien miljoen euro.

Dat bracht echter geen zoden aan de dijk en dus was het wachten op een transfer. Club Brugge trok vorige week al nadrukkelijk aan de mouw van de winger, nu lijken ze dus beet te hebben.

Hoeveel moet Carlos Forbs kosten?

Club Brugge zou tussen de zes en zeven miljoen euro uitgeven voor de flankaanvaller, al zijn er ook bronnen die spreken van negen miljoen euro inclusief bonussen.

Daarmee weet Ajax toch ongeveer de helft te recupereren van wat ze zelf aan hem gaven. Op enkele details na is de deal rond en dus kan die deze week zeker nog worden afgesloten.