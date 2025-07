Jeugdproduct Anderlecht en OH Leuven kiest opnieuw voor wel heel opmerkelijke bestemming

In het voetbal zijn er al eens interessante transfers te lezen. En af en toe gaan die vreemde richtingen uit. Henri Stanic trekt bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika en voegt zo een nieuw land toe aan zijn al uitgebreid paspoort.

Heeft u al gehoord van Henri Stanic, een gewezen jeugdproduct van RSC Anderlecht en OH Leuven? Hij is de neef van Mario Stroeykens maar kon in tegenstelling tot zijn neef nooit doorbreken bij RSC Anderlecht.

Nieuw avontuur in het buitenland

Dat deed hij uiteindelijk ook niet voor OH Leuven, ondanks de nodige adelbrieven die hij bij de jeugd kon voorleggen. Hij vertrok van Anderlecht naar OH Leuven in 2020, maar ook daar kwam hij niet in de A-kern terecht.

Tussen 2023 en 2024 zat hij even zonder club, maar daarna koos hij voor het ene exotische avontuur na het andere. Te beginnen in Letland, waar hij een contract van 2,5 seizoenen tekende voor Liepaja.

We are delighted to announce the acquisition of Belgian centre-back Henri Stanic on a permanent transfer ✍️🇧🇪 — Stellenbosch FC (@StellenboschFC) July 15, 2025

Even later trok hij naar Noorwegen bij Jerv, om vervolgens op Malta uit te komen bij Balzan. Nu zou hij voor een transfersom van amper 15.000 euro alweer een nieuw land aan zijn paspoort mogen toevoegen.

Stanic heeft namelijk getekend voor het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. Daardoor mag de centrale verdediger - nog steeds amper 22 jaar oud - proberen om daar meer voet aan de grond te krijgen.