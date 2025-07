'Nog altijd geen deal en plots ferme kaper op de kust voor miljoenentransfer Club Brugge'

De overgang van Aleksandar Stankovic naar Club Brugge is nog steeds niet volledig rond, ondanks een eerdere doorbraak in de onderhandelingen. En nu is er een andere ploeg die de deal helemaal wil kapen. En zo kan het plots nog spannend worden.

Club en Inter Milaan hadden eerder deze week al een principeakkoord bereikt over de transfersom van de middenvelder: die ligt rond de 10 miljoen euro. En dus leek blauw-zwart beet te hebben voor Aleksandar Stankovic. Deal nog niet rond met 'dank' aan de terugkoopoptie Maar de deal is nog steeds niet rond. Zeker over de terugkoopoptie - die Club Brugge niet in het contract wil opgenomen zien - is er nog heel wat trammelant tussen beide ploegen. Er wordt ondertussen in de Italiaanse media gewag gemaakt van een stevige kaper op de kust uit de Italiaanse competitie, om de zaak nog wat pijnlijker te maken. Spanning op komst in deal rond Stankovic? Zo zou ook Sassuolo namelijk nog heel graag Stankovic in huis halen. Als zij ook een vergelijk kunnen vinden met Internazionale, dan zou het wel eens een pittige strijd kunnen worden. Club Brugge heeft nog weinig andere keuze dan snel te schakelen om de deal zeker af te kunnen ronden. Anders kan het nog heel spannend worden voor Stankovic.