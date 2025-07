Ivan Leko ziet Standard huiswerk maken en Gent... lang wachten

Toen Ivan Leko afgelopen voorjaar afscheid nam van Standard, was het met het idee dat er elders meer ambitie en sportief perspectief op hem wachtte.

De Kroatische coach verliet Sclessin na een moeizaam seizoen, waarin hij gefrustreerd raakte door een gebrek aan middelen en een kern die zijn ideeën onvoldoende kon vertalen op het veld. AA Gent bood hem een nieuwe start — met Europese ambities en een duidelijk plan. Althans, dat werd hem voorgespiegeld.

Leko moet zich vragen beginnen stellen

Leko vertrok niet zonder wrevel. Eén van de breekpunten met Standard was de poging van de club om zijn laatste contractjaar gespreid uit te betalen — een voorstel dat hij begrijpelijkerwijs niet slikte. Maar het ging verder dan geld: de Kroaat wilde weer meespelen aan de top, liefst in Europa. In die context leek de stap naar Gent logisch, zeker nadat ook Antwerp even informeel polste.

Toch zal Leko zich stilaan afvragen of hij in de Ghelamco Arena niet in een mooi verpakt luchtkasteel is gestapt. Waar Standard inmiddels negen nieuwkomers verwelkomde onder Mircea Rednic, blijft het bij Gent voorlopig opvallend stil. Slechts één inkomende transfer werd bevestigd: Wilfried Kanga, nota bene een speler die Leko zelf nog goed kende van bij Standard.

De ongeduldige Leko heeft zijn twijfels al voorzichtig geuit. “We bouwen ons team veel te traag op,” zei hij openlijk tijdens de voorbereiding. “We hebben kwaliteitsspelers nodig, en liefst snel.” Na een tegenvallende oefencampagne is de druk voelbaar. Leko weet dat een valse start hem zuur kan opbreken in een omgeving waar de verwachtingen steevast hoog liggen.

Dadenkracht beperkt

Achter de schermen lopen er wel transferdossiers, met focus op minstens één centrale verdediger. Maar of dat voldoende zal zijn om de Europese ambities waar te maken, is nog maar de vraag. In Gent sprak men grote woorden bij de aanstelling van Leko, maar voorlopig blijft de dadenkant beperkt.

Ironisch genoeg lijkt het uitgerekend Standard te zijn dat zijn huiswerk het beste op orde heeft. Met negen versterkingen en een hernieuwde dynamiek onder Rednic lijkt de club sportief beter gewapend dan toen Leko vertrok. Misschien denkt de Kroaat intussen weleens terug aan die gemiste kans — en vraagt hij zich af of wat financiële toegevingen toen niet de betere keuze waren geweest.