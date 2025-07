Club Brugge is gewaarschuwd: Union SG is klaar voor de Supercup

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise won woensdag van Paris FC om zijn voorbereiding af te ronden. De volgende afspraak zal de Supercup zijn tegen Club Brugge.

Union Saint-Gilloise sluit zijn zomerse voorbereiding met succes af in Frankrijk. De Brusselaars behaalden een 0-1 overwinning op het veld van Paris FC, dat promoveerde naar de Ligue 1.

Het was Anouar Ait-El Hadj die het verschil maakte door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren. Na het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord, is deze overwinning een goed teken voor de herstart.

Coach Sébastien Pocognoli had al gezegd dat zijn team een stap vooruit heeft gezet. De vooruitgang was zichtbaar, met meer vertrouwen en discipline in het spel.

Union SG wil het seizoen op een goede basis starten. Vorig jaar kende de club een chaotische start, al herpakte het zich geweldig goed later op het seizoen.

Union zal zondag Club Brugge ontmoeten in de Supercup. Zo krijgen de Brusselaars de kans om hun seizoen te starten met een prijs.