📷 Kevin De Bruyne laat van zich spreken met wel érg dure tas

De komst van Kevin De Bruyne bij Napoli heeft al heel wat stof doen opwaaien. En ook over een aantal vestimentaire keuzes was er heel wat te doen dezer dagen. Of wat vond u van zijn tasje?

De transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli doet in Italië niet alleen sportief, maar ook emotioneel veel stof opwaaien. Zeker toen KDB op de eerste training verscheen met het nummer 10. Was dat nummer niet definitief onbruikbaar geworden bij Napoli sinds het overlijden van Diego Maradona? Inderdaad. En het zou overigens alleen maar over trainen gaan, spelen zal De Bruyne met een ander nummer. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) Bij zijn aankomst in Napels viel nog iets anders op: de designertas die de middenvelder mee had naar zijn eerste training. Dat is volgens Het Laatste Nieuws een Goyard Bowling 55. Hoeveel kost de tas van Kevin De Bruyne? En dat mag wat kosten. Een 'basismodel' van de Goyard Bowling 55 kost 4300 euro en door heel wat persoonlijke snufjes kan die prijs zeker nog wat verder oplopen. Een stevig prijskaartje dus. Of De Bruyne donderdag met de tas ook op oefenkamp richting Val di Sole vertrekt? Dat zal dan weer moeten blijken, maar wat vinden jullie van de tas op zich: mooi of niet?