RSC Anderlecht neemt belangrijke beslissing in aanloop naar Europese start

Na de terugkomst van hun trainingskamp in Zeeland, werkt Anderlecht keihard in voorbereiding op de herstart. Paars-wit heeft een laatste, extra tegenstander gevonden om de voorbereiding af te ronden.

Sinds de terugkeer van de groep naar de training heeft Anderlecht al vijf oefenwedstrijden gespeeld: overwinningen tegen White Star Lauwe (1-3), Aris Saloniki (1-0) en FC Dordrecht (5-0) evenals twee keer een gelijkspel met 2-2 tegen AEK Larnaca en de Polen van Raków Częstochowa.

Nog een extra oefenmatch

Terug in België gaat de kern door met aanpassingen volgens de luide instructies van Besnik Hasi. Met in gedachten houdend dat de eerste deadline van het seizoen niet de competitie is.

Drie dagen voor de eerste competitiewedstrijd tegen Westerlo zullen de Brusselaars de heenwedstrijd van hun tweede voorronde Europa League spelen tegen de winnaar van het duel tussen het Slowaakse Spartak Trnava en het Zweedse Hӓcken, die met 0-1 hebben gewonnen in de heenwedstrijd.

Een zeer belangrijke start van het seizoen

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze eerste officiële wedstrijd van het seizoen, heeft Anderlecht een extra wedstrijd aan zijn schema toegevoegd. Zoals Anderlecht Online schrijft, zal Sporting spelen tegen de Nederlandse club MVV Maastricht.

De wedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden op zaterdag 19 juli. Meer dan de helft van de kern van deze grensclub die in de Nederlandse tweede divisie speelt, is Belgisch. Eerder verloren ze al van Standard met 2-0.