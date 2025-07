OFFICIEEL: Union SG is doelman Anthony Moris kwijt, die voor lucratieve aanbieding kiest

Anthony Moris heeft zijn transfer nu helemaal beet. De doelman verlaat Union om naar Al-Khaleej te trekken.

Het avontuur van Anthony Moris bij Union SG zit erop. De 35-jarige doelman verlaat de Brusselse club en tekent bij Al-Khaleej uit Saoedi-Arabië.

Moris werkte zich op tot een icoon bij de club. Hij was er vijf seizoenen lang actief, de keeper werd snel eerste doelman na zijn komst.

In 2021 had hij al een groot aandeel bij de promotie naar 1A. De seizoenen die volgden streed hij met Union SG voor de titel, al werd er steeds net naast gegrepen.

Afgelopen seizoen was het wel prijs en werd Union Belgisch kampioen. Een mooie manier om af te sluiten, al kiest hij er nu voor om geen Champions League te spelen.

In 2024 won hij de Beker van België, terwijl hij sinds het vertrek van Teddy Teuma kapitein was. De Luxemburger speelde in totaal 232 wedstrijden voor Union.