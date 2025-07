Dromen van de Rode Duivels? 'Jeugdproduct Club Brugge en Anderlecht heeft pittige transfer zo goed als beet'

Bij Juventus staat Samuel Mbangula op het punt te vertrekken. Hij zou binnenkort wel eens naar de Bundesliga kunnen overstappen. Die deal komt namelijk steeds dichterbij.

Een jaar geleden was de naam Samuel Mbangula nog onbekend bij het grote publiek. De 21-jarige Brusselaar was net opgenomen in de A-kern van Juventus door Thiago Motta. Hij greep snel zijn kans.

Tijdens de voorbereiding liet Mbangula van zich horen met een doelpunt en drie assists in de eerste twee wedstrijden van de Serie A. Hoewel de komst van laatste transferaankopen en het terugkeren van andere aanvallers zijn speeltijd beperkten, wist de jongen indruk te maken op zijn coach, die hem het hele seizoen regelmatig liet invallen.

🚨🇧🇪🟢 Werder Bremen & Samuel Mbangula reached agreement on a 5-year contract!



💰Werder submitted 2cd improved offer after initial €8M bid rejected by Juventus, hoping for a deal from €10M to €12M.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 Racing Strasbourg & Brentford FC keeps an eye on the situation. #mercato pic.twitter.com/z9LJubTosK — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 16, 2025

Maar al in de winter waren er speculaties over een mogelijk vertrek van Mbangula. Dit wordt bevestigd deze zomer: Juventus is op zoek om meerdere spelers te verkopen om financieel gezond te blijven, en Mbangula lijkt daarbij te horen.

Op zoek naar de club die hem een vaste plek zal geven

Sacha Tavolieri meldt dat de voormalige belofte van Club Brugge en Anderlecht overeenstemming heeft bereikt met Werder Bremen voor een vijfjarig contract. Onderhandelingen tussen de twee clubs zijn ook aan de gang. Nadat een eerste bod van acht miljoen door Juve werd afgewezen, zijn de Duitsers teruggekomen met een verbeterd voorstel, in de hoop de deal te sluiten met een vergoeding tussen 10 en 12 miljoen.

Hoewel Strasbourg en Brentford hem in de gaten blijven houden, is Samuel Mbangula dus goed op weg om zich bij Olivier Deman (die terugkomt van zijn uitleenbeurt bij Antwerp) en Senne Lynen te voegen. Dit biedt hem meer speeltijd in de hoop terug te keren bij de Rode Duivels? Hij werd voor het eerst geselecteerd door Domenico Tedesco in november vorig jaar.