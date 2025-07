De opmerkelijke transfer van Club Brugge: een beredeneerde 'gok' van 7 miljoen euro

Club Brugge staat op het punt om Carlos Forbs definitief binnen te halen. De 20-jarige Portugese flankaanvaller komt over van Ajax voor een stevige som: zes miljoen euro vast en nog eens één miljoen aan mogelijke bonussen.

Opvallend, want Forbs kon zich in Amsterdam nooit echt doorzetten. Toch blijft Club overtuigd van zijn potentieel. Het vertrouwen van blauw-zwart is niet nieuw. Club volgt Forbs al sinds zijn jeugd bij Manchester City, waar hij indruk maakte in de academie, weet Het Nieuwsblad.

Daar belandde hij nadat zijn gezin van Portugal naar Engeland verhuisde in een poging om een beter leven op te bouwen. Sporting probeerde zijn vertrek nog tegen te houden door zijn ouders werk aan te bieden, maar zonder succes.

Forbs ontplooide zich razendsnel in Engeland. Via zijn neef Raphaël, ook actief in de City-jeugd, kwam hij bij de U18 terecht, waar hij zich tot Speler van het Jaar kroonde. Daarna schitterde hij bij de U23 met een titel in Premier League 2 en een hattrick tegen Manchester United, die hij vierde met een Ronaldo-siúúú – een eerbetoon aan zijn idool.

Een doorbraak bij de City-hoofdmacht bleef uit, waarop Forbs in 2023 de stap naar Ajax zette. Daar koos hij voor de naam Forbs, de achternaam van zijn moeder, uit respect voor een oude belofte aan haar. Zijn passage in Amsterdam werd echter geen succes, maar dat ontmoedigt Club Brugge niet. Ze geloven in een ‘Lang- of Tzolis-scenario’: jonge spelers die elders struikelden, maar in Brugge ontploften.

Forbs ziet Club als een springplank richting een nieuwe stap in zijn carrière. Hij laat een financieel aantrekkelijker aanbod uit een grote competitie liggen om voor het sportieve project op Jan Breydel te kiezen. Daar lonkt Europees voetbal én een hoofdrol in het elftal.

Als Forbs later deze week zijn medische testen tot een goed einde brengt, tekent hij een contract voor vier seizoenen. Club Brugge wil snel schakelen met het oog op de Champions League-voorrondes begin augustus. De investering is groot, maar het geloof in zijn talent nog groter.