'Westerlo en Zulte Waregem gaan bittere strijd aan voor verdediger van Rangers'

De strijd om gewilde spelers is soms bitter. En af en toe komen de teams uit de Belgische competitie ook al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is nu ook niet anders voor Clinton Nsiala van de Rangers.

Clinton Nsiala komt op dit moment uit voor het Schotse Rangers FC, maar zou openstaan voor een (tijdelijk) vertrek naar het buitenland. En daar willen een aantal ploegen uit onze competitie van profiteren. Westerlo en Zulte Waregem willen hem The Daily Record laat alvast weten dat zowel Westerlo als Zulte Waregem bij de geïnteresseerde ploegen horen als het gaat over Clinton Nsiala. Het zou in beide gevallen gaan over een huur voor één seizoen. De 21-jarige Franse centrale verdediger komt uit de jeugd van Nantes en speelde in het verleden ook nog bij de U20 van AC Milan. Sinds vorige zomer is hij actief bij de Rangers. Welke keuze gaat hij maken? In Schotland speelde hij afgelopen seizoen over alle competities heen zeventien wedstrijden. Daarin verzamelde hij 1277 speelminuten, maar mogelijk wil hij een echte sterkhouder worden bij een ploeg. Daarom kan een Belgisch team mogelijk van profiteren. De komende dagen en weken zal moeten blijken wie de strijd om de speler zal winnen. EXCLUSIVE! Clinton Nsiala sees Rangers transfer escape route open up | @ScottBurns75 https://t.co/Xh2nCkk4fm pic.twitter.com/5zpSCI4V37 — Daily Record Sport (@Record_Sport) July 15, 2025