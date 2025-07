🎥 Prachtig gebaar van Monaco na hartaanval van jonge Belg met verleden bij Anderlecht en Charleroi

Samuel Nibombé heeft zijn naasten bijna twee maanden geleden erg bang gemaakt nadat hij een hartaanval had. Gelukkig gaat het nu veel beter met hem. Zijn club is ook met een mooie geste gekomen.

In mei eerder dit jaar werd Samuel Nibombé het slachtoffer van een hartaanval aan het einde van de finale van de Challenge Espoirs tussen Rennes en Monaco. Hij viel bewusteloos neer op het veld en werd onmiddellijk behandeld en met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

In een stabiele toestand, gerustgesteld door de tests uitgevoerd door artsen, mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, gaat het nu veel beter met de 17-jarige Montois.

Terugkeer naar La Turbie

AS Monaco hecht er belang aan hem te ondersteunen bij zijn terugkeer. De club moedigde hem aan om afscheid te nemen van het eerste team voordat de Monegasken vertrokken voor hun trainingskamp in Engeland.

Prachtige verrassing van Samuel Nibombe, die de Rood en Wit kwam groeten voordat ze vertrokken naar St. George's Park ❤️🤍 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 14 juli 2025

Nibombé schudde alle handen in de kleedkamer, redelijk geëmotioneerd. "Ik heb veel steun ontvangen, dat deed me goed. Ik zal binnenkort terug op de velden zijn", zei hij verheugd. Monaco heeft echter nog geen terugkeerdatum gedeeld en zal geen enkel risico nemen.

Opgeleid in Bergen tot zijn achtste sloot Samuel Nibombé zich aan bij de Anderlecht Academy tot 2018. Na vijf jaar in Charleroi, maakte hij de sprong naar AS Monaco in juli 2023. Laten we hopen dat dit incident hem niet zal tegenhouden in zijn veelbelovende carrière.