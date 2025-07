Done deal: publiekslieveling Beerschot neemt duidelijk besluit na degradatie

Ryan Sanusi maakte op de slotspeeldag van de Relegation Play-offs zijn rentree bij Beerschot na een lange afwezigheid van zeven maanden. Nu is er meer nieuws over de toekomst van de speler.

De slotspeeldag van de competitie leverde een 4-2 overwinning op voor Beerschot tegen Cercle Brugge. En er was nog goed nieuws met de langverwachte terugkeer van Sanusi.

Terugkeer Sanusi en verlengd verblijf

"Om op het Kiel in de laatste wedstrijd van het seizoen minuten te kunnen maken is echt prachtig. Ik had misschien vroeger mijn debuut willen maken in deze playdowns, maar het is vooral belangrijk dat ik goed hersteld ben", aldus Sanusi toen na zeven maanden blessureleed.

Het contract van Sanusi liep aan het einde van het vorige seizoen af bij Beerschot. De middenvelder gaf altijd aan graag bij Beerschot te willen blijven en nu is dat ook definitief in kannen en kruiken gekomen.

𝙍𝙮𝙖𝙣 𝙎𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞 𝙗𝙡𝙞𝙟𝙛𝙩 𝘽𝙚𝙚𝙧𝙨𝙘𝙝𝙤𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙪𝙬.



Lees meer op onze website: https://t.co/hPe4cW4Rue pic.twitter.com/Ap5V1qhiK3 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 16, 2025

De 33-jarige middenvelder speelt al vijf jaar voor Beerschot en doet er nu nog een jaartje bij. "Vorig seizoen heb ik door een blessure een groot deel van het jaar moeten missen. Samen met de medische staf heb ik keihard gewerkt om op het einde toch nog enkele minuten te kunnen maken."

"Dat moment herinnerde me eraan waarom ik dit doe. De steun van onze fans is ongeëvenaard. Beerschot voelt als thuiskomen – en er is geen plek waar ik liever ben. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik ook dit seizoen deel mag uitmaken van deze geweldige club", aldus Sanusi op de clubwebstek.