KRC Genk gaat niet zo ver als Club Brugge: "Wij kennen onze plaats"

KRC Genk wil na een teleurstellende afloop van vorig seizoen nu vol voor de top drie en Europees voetbal gaan. De ambitie is uitgesproken en het vizier staat op scherp.

KRC Genk speelde vorig seizoen een geweldig regulier seizoen. Alleen liep het in de play-offs nog helemaal mis. De Limburgers hadden een mooie voorsprong, maar verspeelden die helemaal.

Het doel werd wel gehaald, want dat was play-off 1, al zat er dus meer in. Dit seizoen zal het anders zijn. "De top 3 en Europees voetbal: dat is onze ambitie", zegt Dimitri de Condé bij Sporza.

"Die boodschap is zo ook overgebracht aan de spelers en de technische staf. We willen verder surfen op het positieve klimaat van vorig seizoen", gaat de technisch directeur verder.

"Alles begint met onze ambitie uit te spreken. Dan is die heel duidelijk voor de hele groep", klinkt het bij de Condé. Afgelopen seizoen zei coach Thorsten Fink wel eens iets anders over de ambities dan zijn spelers na afloop van een wedstrijd.

"Bij een club als Club Brugge wordt dat ook gewoon uitgesproken dat ze voor de titel gaan. Zo ver gaan wij niet, wij kennen onze plaats. Maar alles is hier wel aanwezig om de top 3 te ambiëren", besluit de Condé duidelijk.