Alweer wissel van de macht in razendspannende Bundesliga: Bayern neemt dankzij drie goals in twaalf minuten de kop weer over

Weinig landen waar de titelstrijd zo spannend is als in Duitsland. Leipzig, Dortmund en Mönchengladbach doen volop mee bovenaan, maar er is ook nog oude getrouwe Bayern München.

Dat moest op verplaatsing gaan bij Keulen en had welgeteld... twaalf minuten nodig om de thuisploeg compleet uit te tellen. Na vijf minuten stond het zelfs al 0-2. Lewandowski knalde al snel in het dak van het doel en Coman verdubbelde de score. Nadien lieten ze het maken van de doelpunten over aan Gnabry.

GOAL | Lewandowski ramt de bal in het dak van het doel, 0-1! 🔥



0️⃣-1️⃣ #KOEFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/eZXpZVFOnT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 16, 2020

GOAL | Coman maakt er na amper 5 minuten 0-2 van! 🌪



0️⃣-2️⃣ #KOEFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/UqtMz74Kxn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 16, 2020

Die knalde er met veel plezier ook eentje binnen nog in het openingskwartier, maar zijn 0-4 was nog van veel mooiere makelij. Uth lukte nog de spreekwoordelijke eerredder voor Keulen. Daar zullen ze bij Bayern niet al te erg aan tillen: ze wippen over Leipzig naar de leiding in de Bundesliga.