Rollercoaster voor Belgen in PL-match: Alderweireld en Engels scoren, die laatste is wel de schlemiel na flater

Het zijn misschien verdedigers, maar Björn Engels en Toby Alderweireld stonden wel volop in de picture tijdens Aston Villa - Tottenham. Ze scoorden allebei, Alderweireld zelfs voor en tegen zijn eigen team. Bij Engels zal vooral toch een late flater blijven hangen.

Er waren nog geen tien minuten gespeeld of het stond al 1-0 voor Villa. Alderweireld werkte onder druk van Samatta een voorzet van El Ghazi in eigen doel, dat zag er niet goed uit voor de Rode Duivel. Hij maakte het wel zelf goed door de gelijkmaker op fraaie wijze in het dak van het doel te knallen.

Daarna eiste Engels de schijnwerpersop. Na een overtreding van hem zorgde Son vanop de stip voor 1-2. Tien minuten na rust was alles te herdoen nadat Engels Alderweireld aftroefde op hoekschop. Het venijn zat in de staart: na een blunder van Engels maakte Son 2-3.