De nachtmerrie van het Theatre of Dreams: dit zijn de barslechte cijfers die Manchester United de voorbije seizoenen liet noteren

Club Brugge neemt het donderdag en volgende week op tegen Manchester United. De Engelse grootmacht is de laatste jaren slechts een schim van het instituut die het ooit was. De cijfers sinds het vertrek van sir Alex Ferguson zijn dan ook héél slecht.

Onder sir Alex Ferguson was Manchester United een garantie op Engelse titels én Europese bekers. Sinds het vertrek van de Schot in 2013 is het huilen met de pet op. In het Theatre of Dreams wordt zelfs niet meer gedroomd…

2013 - 2014 7e 2014 - 2015 4e 2015 - 2016 5e 2016 - 2017 6e 2017 - 2018 2e 2018 - 2019 6e

Enkel onder José Mourinho kregen de resultaten een kleine heropleving. Het voetbal was allesbehalve goed, maar Manchester United werd nog eens vice-kampioen en zag met een League Cup en een Europa League de trofeeënkast lichtjes vergroot.

De grootste club van Engeland is in pakweg zes jaar tijd afgegleden tot een subtopper. Liverpool FC, Manchester City, Tottenham Hotspur en Chelsea FC kunnen betere cijfers voorleggen.