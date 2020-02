🎥 Leipzig-speler zet nieuw record op fenomenale wijze op zijn naam

Christopher Nkunku liet zaterdag iedereen met verstomming slaan nadat hij zijn vierde assist afleverde in een halfuur tijd. Zijn team Leipzig ging met duidelijk 0-5-cijfers winnen op Schalke.

De jongens van Julian Nagelsmann zijn in vorm en dat toonden ze zaterdag ook nog eens op het veld van Schalke. Tegen Benito Raman - die negentig minuten meedeed - was ene Christopher Nkunku wel in heel grootse doen.

De 22-jarige nummer tien leverde in een halfuur tijd vier(!) assists af. Dat aantal werd in eenzelfde helft voetbal nooit behaald in de Duitse Bundesliga. De ex-speler van PSG heeft op dit moment dus een fameus record op zijn naam staan.