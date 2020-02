🎥 Opvallend: Braziliaan uitgesloten voor provocatie bij B-ploeg van Real Madrid, maar daardoor geschorst voor de Clasico!

Het was duidelijk geen goed weekend voor Real Madrid. Naast de blessure van Eden Hazard kunnen ze in de Clasico ook geen beroep doen op Rodrygo. De Braziliaan is geschorst nadat hij in de fout ging bij de B-ploeg van Real Madrid.

Naast de nederlaag tegen Levante en de blessure van Eden Hazard heeft Zinedine Zidane op zondagavond nog meer slecht nieuws gekregen. Rodrygo zal er namelijk ook niet bij zijn in de Clasico. Hij werd uitgesloten bij de B-ploeg van Real Madrid. Rodrygo reageerde op de provocerende opmerkingen van de doelman van de tegenstander. Het was een jeugdige fout die hem duur kwam te staan, want de scheidsrechter stuurde hem weg voor een tweede gele kaart. Daardoor mist hij dus de kraker tegen FC Barcelona. Próximo árbitro ascendido por el @CTA_RFEF y en breve internacional. Saben lo que tienen que hacer para llevarse 300.000€ al año. No tienen vergüenza, @RodrygoGoes celebra el gol con total normalidad, el portero del Sanse se a buscarle y Rodrygo se limita a levantar las manos pic.twitter.com/dkhV38EUzQ — Renazzido (@kobemadrid08) February 23, 2020

Lees ook... Trainer van Chinese club legt uit waarom de deal met Bale en Real Madrid niet doorging