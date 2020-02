Claudia Nainggolan over haar verbeten strijd tegen kanker: "Godzijdank heb ik al twee mooie meisjes"

De vrouw van Radja Nainggolan vecht "als een leeuwin" tegen kanker. En ze is aan de winnende hand. In een groot interview met Gazetta dello Sport laat ze weten dat ze van elk moment met haar dochters geniet. Want meer kinderen gaat ze niet krijgen.

Want het is geen makkelijke strijd. "Precies dertig jaar geleden, als kind, onderging ik een openhartoperatie voor een hartafwijking", vertelt ze. "Die hartaandoeningen hebben veel invloed gehad om de behandeling nu. Ik mag niet alle medicijnen gebruiken. Ik moet voorzichtig om geen infecties op te lopen. In december heb ik de chemo met twee maanden moeten stopzetten, omwille van mijn hart. Maar nu zijn alle behandelingen weer opgestart." Haar twee kinderen, Aysha en Mailey, zijn nu de kracht in haar leven. "De kanker en de chemo brengen allerlei complicaties met zich mee. Mijn hart, lagere weerstand, osteoporose, een gedwongen menopauze. Godzijdank heb ik al twee mooie meisjes. Ik geniet nog meer van hen, ook omdat ik geen kinderen meer zal kunnen krijgen."