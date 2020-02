Peter Maes schreef geschiedenis met Lommel: "Nooit gedacht dat ik ooit zo blij zou zijn om POII te spelen"

Na een zenuwslopende partij is Lommel erin geslaagd zich te verzekeren van de zesde plaats en het bijhorende ticket voor POII. Een unieke prestatie, want Lommel slaagde daar nog nooit eerder in.

Trainer Peter Maes loofde zijn spelers voor het harde werk, waarna hij de tijd nam om vooruit te blikken naar de rest van het seizoen. "Mijn spelers krijgen nu een week vrij, waarna we drie weken om POII goed voor te bereiden", vertelde de coach. Dat tijden kunnen veranderen, weet Peter Maes als geen ander. "Vroeger beschouwde ik net als velen POII als vagevuur. Ik had nooit kunnen denken dat ik ooit zo blij zou zijn om POII te mógen spelen. Hoe dan ook is dit een goede volgende stap voor mijn spelers. Ik ben benieuwd hoe bevrijd mijn jongens zullen spelen, nu die druk er eindelijk af is." Daarnaast ziet Maes nog een voordeel in het spelen van POII. "Dat is een ideaal toneel voor Harm (Van Veldhoven) en Ronny (Van Geneugden) om de balans van onze selectie op te maken. Hopelijk slagen ze erin om voor volgend seizen wat meer creativiteit binnen te halen, zodat we misschien iets hoger kunnen mikken", aldus een ambitieuze Peter Maes.