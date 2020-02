Peter Maes in de wolken: "Chapeau aan mijn selectie, want het is niet eenvoudig om met Peter Maes samen te werken"

Bloedstollend, zo was de partij tussen Lommel en Roeselare te omschrijven. Voor mooi voetbal moest je vrijdagavond niet in Lommel zijn, maar dat zal Peter Maes worst wezen. Ze behaalden een punt tegen Roeselare en plaatsen zich zo voor het eerst in de geschiedenis voor POII.

De match tussen Lommel en Roeselare was niet om aan te zien. Zenuwslopend was ze des te meer. Lommel kwam in het slot twee keer goed weg, maar hield een punt thuis, waardoor ze zich mogen opmaken voor POII. Trainer Peter Maes was na afloop enorm opgelucht en trots.

"Ik was enorm verrast door het elftal van Roeselare, dat plots met drie centrale verdedigers aan de aftrap kwam. Zo moest ik heel mijn wedstrijdplan aanpassen en onmiddellijk bijschakelen. Daarna hadden we de eerste helft volledige controle. Alleen kregen we andermaal te weinig volk in de zestien meter. Al is dat deels de verdienste van Roeselare, want dat is echt een goede ploeg, hoor."

Na negentig minuten nagelbijten volgde de ontlading voor heel Lommel. De vreugdetaferelen spraken boekdelen: er valt een enorme last van de schouders van Lommel. "We hebben het in de tweede helft over de streep getrokken. Mijn jongens hebben alweer veel wedstrijddiscipline aan de dag gelegd. Ze hebben heel het seizoen zo hard gewerkt en dan valt het wel eens in je voordeel uit."

Peter Maes haalde dan ook de loftrompet boven voor zijn team. "Ik moet de volledige groep proficiat wensen, want iedereen weet dat het niet gemakkelijk is om met Peter Maes samen te werken. Ik zet veel druk op hen en vraag enorm veel van hen. Maar ze hebben het gedaan!", besluit de ex-trainer van KV Mechelen en Racing Genk.