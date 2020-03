AZ neemt ook in ArenA de scalp van Ajax en maakt het kampioenschap razend spannend

Het was vandaag, zondag 1 maart, een echte Super Sunday in de Eredivisie. PSV Eindhoven en Feyenoord hielden elkaar in bedwang en later op de avond ging AZ op bezoek bij Ajax.

Ajax begon als leider aan de clash en telde slechts drie punten voorsprong. Een echte zespuntenmatch dus. Beide teams hadden ook iets recht te zetten. Zowel Ajax als AZ de Europese uitschakeling, en bovendien waren de Amsterdammers ook de heenmatch niet vergeten (1-0 voor AZ). Myron Boadu was toen de matchwinnaar in de 90e minuut. Zondag sloeg hij veel vroeger toe. In minuut 4 tekende hij voor de 0-1. In de tweede helft zagen de bezoekers nog een doelpunt van Idrissi afgekeurd worden door de VAR, maar een kwartier voor tijd mocht diezelfde Idrissi toch juichen. 0-2 en daar bleef het ook bij. 🔁 | Klaas-Jan Huntelaar komt in de slotfase in het veld voor Hakim Ziyech en daar is Ziyech niet blij mee.#ajaazhttps://t.co/pVBhbT3osM pic.twitter.com/Fe6zhxOQp2 — FOX Sports (@FOXSportsnl) March 1, 2020 Een gefrustreerd Ajax moet nu AZ naast zich dulden aan de leiding van de Eredivisie. De Ajacieden staan nog wel steeds bovenaan door een beter doelpuntensaldo.