Anderlecht-spelers zien play-off 2 dichterbij komen: "Voor Brugge supporteren? Moeilijk, maar we hopen nu wel dat ze winnen"

De strijd voor de zesde plaats in play-off 1 wordt volgend weekend mogelijk al beslist. Voor Anderlecht is de kans minder dan 10 procent dat ze het nog halen. Dat beseffen de spelers ook maar al te goed.

Elias Cobbaut ziet maar één mogelijkheid. "We moeten onze twee wedstrijden die nog resten winnen en dan zien we wel. We moeten alleen nog naar ons eigen kijken, de rest hebben we toch niet in handen. Ik heb gisteren naar Mechelen gekeken ja. Het is mijn ex-team, maar je wil zelf natuurlijk ook in play-off 1 spelen", zuchtte hij.

Vandaag staat Genk-Club Brugge op het programma en dat wordt weer een match die ze bij Anderlecht met aandacht gaan volgen. "Of we nu voor Brugge supporteren? (lacht) Da 's een moeilijke hé. Laten we zeggen dat we nu toch wel hopen dat Brugge wint. Maar goed, zelfs al is play-off 1 straks niet meer haalbaar, we gaan toch elke match aanvatten om te winnen."

Dat belooft ook Jérémy Doku. "We spelen elke match om te winnen. Als dat straks in play-off 2 is, zal ik mijn uiterste best blijven doen. Ik wil me laten zien, in elke wedstrijd die ik speel."