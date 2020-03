🎥 Vinicius beslist de Clásico in het voordeel van Real Madrid, Courtois draagt zeker zijn steentje bij

Real Madrid heeft de drie punten in 'het Witte Huis' gehouden dankzij goals van Vinicius en Mariano Diaz. FC Barcelona moet zo zijn leidersplaats afstaan aan de grote rivaal uit de hoofdstad.

Het leek er even op dat de winnaars van de Clásico de twee doelmannen gingen worden: Thibaut Courtois en Marc-André Ter Stegen. Beide doelmannen weerden alles af wat er op zich af kwam gevlogen, maar uiteindelijk moest de Duitse keeper zich toch gewonnen geven. Niet dat hij er iets aan kon doen. Het leer week net voor zijn neus af, op de voet van Piqué.

GOOOAAAAAL | Eindelijk een doelpunt in deze Clásico: Vinicius Jr scoort via het been van Piqué! 🔥#RealMadridBarcelona #ElClásico pic.twitter.com/TqEtP6wBwG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 1, 2020

Daarvoor had hij al op fantastische wijze een schot van Isco uit de winkelhaak gered. Barcelona had het meeste balbezit en creëerde ook wat kansen, maar Courtois zat er goed tussen op pogingen van Messi en Melo. Messi had overigens niet zijn allerbeste dag.

SAN THIBO | Thibaut Courtois houdt Arthur Melo van de 0-1! ✋#RealMadridBarcelona #ElClásico pic.twitter.com/P7a3YPoorz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 1, 2020

In de absolute slotfase stelde Mariano Diaz de drie punten nog veilig voor de Koninklijke. De nederlaag tegen Manchester City in de Champions League is zo deels verteerd en de eerste plaats in La Liga is een feit. De voorsprong op Barça bedraagt 1 punt.