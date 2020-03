Oefenkamp van de Rode Duivels in Qatar komt in het gedrang door corona: België kan zo naast paar miljoen euro grijpen

Binnen drie weken staat er voor de Rode Duivels een oefenstage gepland in Qatar, maar door het coronavirus is het nog niet zeker of die wel zal doorgaan.

Eind maart werken de Rode Duivels twee oefenwedstrijden af in Qatar: op 27 maart tegen Portugal en op 30 maart tegen Zwitserland. Door het coronavirus komt die stage in gevaar. De KBVB bevestigde bij Het Nieuwsblad dat het verblijf in Qatar nog doorgaat, maar ook dat het coronavirus roet in het eten kan gooien.

België werkt niet zomaar een oefenstage in Qatar af. Volgens bondscoach Roberto Martinez kunnen zijn Duivels vitamine D opdoen in het zonnige land. Het beloofde bedrag van 2,7 miljoen euro door de Aspire Academy zal er ook wel voor iets tussenzitten. Dat bedrag kan de voetbalbond dus mislopen als het oefenkamp in het water valt.