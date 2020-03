Lille haalt het van Lyon met het kleinste verschil

Lille heeft deze avond met 1-0 gewonnen van Lyon. Het doelpunt van Loïc Rémy viel al in de eerste helft. Door deze overwinning staat Lille steviger op de vierde plaats en ze komen zelfs op een punt van de nummer drie. Lyon blijft zevende.

Lille was de betere ploeg in de eerste helft en na een half uur werden ze beloond. Jonathan Bamba met de assist en Loïc Rémy werkte goed af. Lyon probeerde wel, maar 1-0 was meteen ook de eindstand.

Door deze overwinning doet Lille een goede zaak in het klassement. Ze staan steviger op de vierde plaats en ze volgen op één punt van Rennes en op zes punten van Marseille. Lyon blijft op de zevende plaats.