OFFICIEEL: Italiaanse regering legt Serie A lam, voortzetting van competitie dit seizoen zelfs in gevaar

Er zal de komende maand niet meer worden gevoetbald in de Serie A. De Italiaanse regering heeft in overleg met de sportbonden alle wedstrijden afgelast. En dat tot en met drie april.

De Italiaanse regering heeft vanavond beslist om gans Italië in lockdown te zetten ten gevolge van het coronavirus. En dat heeft gevolgen voor de Serie A. Alle wedstrijden tot en met drie april zijn afgelast.

Momenteel is het niet duidelijk wanneer én of de wedstrijden wel zullen worden ingehaald. Volgens sommige Italiaanse kranten staat de voortzetting van het voetbalseizoen zelfs op de helling.

Internationale wedstrijden gaan wél door

Opvallend: het verbod geldt enkel voor de vaderlandse competities. Internationale wedstrijden gaan voorlopig wél nog door. Juventus, AS Roma, Atalanta, SSC Napoli en AC Milan zijn nog actief in de Champions - of Europa League.