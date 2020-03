Onduidelijkheid nog altijd troef bij Lokeren: ook personeelsvergadering is uitgesteld

Bij Lokeren blijven spelers en supporters in het ongewisse. De geplande personeelsvergadering van dinsdagnamiddag werd uitgesteld. Het is nu wachten op een officieel communiqué.

Bij Lokeren geven ze nog altijd de moed niet op, voorzitter Louis De Vries werd nochtans deze ochtend gesignaleerd aan de rechtbank van koophandel. Maar volgens de Oost-Vlamingen niet om het faillisement aan te vragen, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Als bedrijf in moeilijkheden hadden we al twee keer extra uitleg moeten geven. Vanochtend gebeurde dat opnieuw. Niks speciaals dus.” Mogelijk wordt de mist gauw opgeklaard: “We hebben aangegeven dat we mogelijk later op de dag meer info zullen geven.”