'Cristiano Ronaldo werkt Juventus-coach buiten en stelt bestuur meteen opvolger voor'

Cristiano Ronaldo is Maurizio Sarri beu. De Portugese superster haalt zijn neus op voor het systeem, de trainingen en de tactische keuzes van de coach. En dan weten we wie er zal vliegen...

En het is niet Cristiano Ronaldo. Bovendien helpt het Maurizio Sarri niet dat Juventus voor het eerst in jaren niét freewheelend op weg is naar de landstitel. SS Lazio telt momenteel amper één puntje achterstand op de Oude Dame.

Volgens de Italiaanse kranten is CR7 zijn beklag al gaan doen in de Turijnse bestuurskamer. De Portugees liet meteen weten wie hem moet opvolgen. En ook dat is geen verrassing.

Opvolger meteen gekend?

Ronaldo hoopt in de nabije toekomst Zinedine Zidane te verwelkomen bij Juventus. De superster won onder de Fransman vier edities van de Champions League. Maar vooral: Zizou liet Ronaldo gewoon doen waar hij zin in had. Ook op training…