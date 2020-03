"Premier League wordt niet uitgespeeld"

Volgens Greg Clarke, de voorzitter van de Engelse voetbalbond, zal de Engelse Premier League niet uitgespeeld kunnen worden zoals normaal vanwege het coronavirus. Dat zei hij in een interview met de Engelse krant The Times

Donderdag zaten de clubs en bonden in Engeland met elkaar samen en daar werd beslist om alle competities op te schorten tot en met 3 april.

Maar bondsvoorzitter Greg Clarke vreest dat ze door die opschorting geen tijd meer zullen hebben om de competitie uit te spelen. Clarke is ook vice-voorzitter bij de FIFA dus waarschijnlijk heeft hij in de wandelgangen van de FIFA al wat meer gehoord over de landscompetities, maar dat wou hij niet kwijt.