Sterke prestaties Bruno Fernandes worden beloond met een nieuwe prijs

Bruno Fernandes zit nog niet lang bij Manchester United, maar door zijn sterke prestaties heeft hij in de maand februari al verschillende individuele prijzen kunnen binnenhalen. Zo is hij nu ook verkozen tot speler van de maand in de Premier League.

Bruno Fernandes zit al aan drie doelpunten en vier assists in de Premier League en met de Portugees heeft Manchester United nog niet verloren. Hij werd al verkozen tot PFA speler van de maand en tot speler van de maand bij Manchester United, maar nu heeft hij een nieuwe individuele prijs. Hij is namelijk speler van de maand in de Premier League. Hij is de derde Portugees die daarin slaagt. Cristiano Ronaldo won deze prijs vier keer en ook Deco heeft de prijs eens kunnen winnen. Dankzij deze prijs krijgt Bruno Fernandes een zeer mooie kaart op het bekende spelletje FIFA. BRUNO! BRUNO! BRUNO! 🇵🇹@B_Fernandes8 is your February #PL POTM 🔥⚽ pic.twitter.com/NfMalr3u6r — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 16, 2020