🎥 Radja Nainggolan, de 'sniper' van de Serie A

Radja Nainggolan is zijn gouden afstandsschot nog lang niet kwijt. Hij ruilde het shirt van Inter Milan in voor dat van Cagliari om zijn zieke vrouw te kunnen steunen, maar verloor zijn neus voor de goal niet bij de middenmotor.

Radja Nainggolan is niet de enige Belg die vorige zomer van club veranderde en het goed doet bij zijn nieuwe club. Ook Lukaku breekt potten in de Italiaanse Serie A. Nainggolan keerde dan weer terug naar Cagliari, waar hij van 2014 tot 2018 al speelde.

5 - Radja #Nainggolan has scored the most goals from outside the box in #SerieA this season. Rocket. pic.twitter.com/qd8KxItCXc — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 13, 2020

Bij Cagliari heeft 'Il Ninja' meteen zijn gouden traptechniek geëtaleerd, dat was het statistische bureau van Opta niet ontgaan. Zij komen met het bericht dat Nainggolan met 5 doelpunten van buiten het strafschopgebied het doeltreffendste is van alle Serie A spelers.

20 oktober, 2-0 overwinning tegen SPAL

Zijn eerste doelpunt liet op zich wachten tot de 8e speeldag. Reden? Nainggolan had in september een kuitblessure die hem even van het veld hield. Maar tegen SPAL zorgde hij met een heerlijke halfvolley voor een doelpunt. Doelman Berisha stond letterlijk aan de grond genageld bij de pegel van Nainggolan.

Como regalo de Navidad voy a dejar estos días los mejores goles a mí parecer en cada país de este 2019.

Agradezco RT 😜🔁



3. Nainggolan vs SPAL 🔥 pic.twitter.com/Bwi8qj7xMY — Samuel Osorio (@samueelosoorio) December 25, 2019

10 november, 5-2 overwinning tegen Fiorentina

Zonder twijfel de beste wedstrijd van 'Il Ninja' dit seizoen. Met drie assists en één fantastisch doelpunt rijft Nainggolan bijna op zijn eentje de overwinning binnen voor Cagliari.

25 november, 2-2 gelijkspel tegen Lecce

Twee weken later schiet Nainggolan opnieuw met scherp tegen Lecce. De wedstrijd werd een dag later gespeeld door de hevige regenval, maar dat liet Nainggolan niet aan zijn hart komen. Staartploeg Lecce kwam wel nog langszij.

2 december, 4-3 overwinning tegen Sampdoria

Een week later is Nainggolan helemaal in vorm en het scoren nog niet verleerd. Cagliari staat 0-2 achter tegen Sampdoria maar de Belgische kapitein maakte de aansluitingstreffer met een laag afstandsschot. Uiteindelijk gaat Cagliari nog op en over Sampdoria.

26 januari, 1-1 tegen Inter

In 2020 gaat het wat minder goed met Cagliari én Radja Nainggolan. Maar in de topper tegen zijn ex-ploeg Inter laat hij zijn klasse nog eens zien. Zijn schot wijkt wel nog af, maar het telt als het vijfde doelpunt van Nainggolan dit sezoen.