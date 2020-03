Italiaanse (ex-)topvoetballers spelen 'FIFA-kampioenschap in quarantaine'

Door het coronavirus dreigt het voetbal nog een hele tijd stil te liggen in Italië. Gelukkig kan er online wél nog gevoetbald worden.

Volgens Het Laatste Nieuws is het Italiaanse tv-programma 'Le Iene' er in geslaagd een rist grote namen samen te brengen voor een ‘FIFA-kampioenschap in quarantaine’.

Actieve voetballers als Mario Balotelli (Brescia), Ciro Immobile (Lazio), Javier Pastore (AS Roma), Andrea Petagna (SPAL), Sandro Tonali (Brescia) en Sebastiano Esposito (Inter Milaan) nemen het op tegen ex-profs als

Marco Materazzi, Andrea Pirlo en Fabio Cannavaro. De loting voor het toernooi vindt woensdag plaats. De matchen beginnen op donderdag. Volgende week maandag staat de grote finale op het programma.

