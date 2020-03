Paolo Maldini en zijn zoon hebben positief getest op het coronavirus

Terwijl Italië het op één na meest getroffen land ter wereld is door het coronavirus, worden de clubs van de Serie A hard getroffen door de epidemie. Nu zijn ook Paolo Maldini en zijn zoon besmet met het virus.

slechts enkele uren na het nieuws van Dybala, was er nu ook voor Paolo Maldini slecht nieuws. AC Milan liet het weten in een officieel persbericht. "De directeur van de technische dienst van de club, Paolo Maldini, heeft een test ondergaan en daaruit bleek dat hij besmet is met het coronavirus."

Zijn zoon, Daniel Maldini, die momenteel voor de U19 van AC Milan speelt en ook al met de eerste ploeg mee mocht spelen, testte ook positief. Als gevolg daarvan zullen de twee mannen nu langer in quarantaine moeten zitten tot ze helemaal hersteld zijn.